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Француз назвал победу над Россией «счастьем»
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Француз назвал победу над Россией «счастьем» 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Soccer News
Футболист сборной Франции Килиан Мбаппе заявил, что был счастлив победить сборную России в товарищеском матче. Об этом сообщает «Чемпионат».
Нападающий клуба «ПСЖ» сообщил, что счастлив победе над такой командой, как Россия. Между тем спортсмен, забивший россиянам дважды, не считает голы самым главным для себя. По словам 19-летнего Мбаппе, таковым является возможность играть вместе с такими звездами, как Усман Дембеле и Антони Марсьяль.
«В любом случае это был хороший матч для нас», — подчеркнул он.
Товарищеский матч между сборными России и Франции состоялся 27 марта в Санкт-Петербурге. Россияне уступили со счетом 1:3. Единственный гол в составе хозяев забил нападающий «Краснодара» Федор Смолов, в составе гостей — Поль Погба и Килиан Мбаппе.
 Ещё 29 источников 
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