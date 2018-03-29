Француз назвал победу над Россией «счастьем»

Футболист сборной Франции Килиан Мбаппе заявил, что был счастлив победить сборную России в товарищеском матче. Об этом сообщает «Чемпионат».

Антони Марсьяль. Нападающий клуба «ПСЖ» сообщил, что счастлив победе над такой командой, как Россия. Между тем спортсмен, забивший россиянам дважды, не считает голы самым главным для себя. По словам 19-летнего Мбаппе, таковым является возможность играть вместе с такими звездами, как Усман Дембеле

«В любом случае это был хороший матч для нас», — подчеркнул он.