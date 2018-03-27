Ещё
Рауш: сборная России играла хорошо, но французы использовали все свои шансы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Рауш: сборная России играла хорошо, но французы использовали все свои шансы 

ТАСС 5 часов назад
Фото: ТАСС
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 марта. /ТАСС/. Сборная России по футболу неплохо играла в товарищеском матче против команды Франции, но французы смогли использовать все свои моменты. Такое мнение журналистам высказал российский защитник Константин Рауш.
Россияне во вторник проиграли сборной Франции в товарищеском матче со счетом 1:3. Встреча прошла в Санкт-Петербурге. 23 марта россияне в Москве проиграли бразильцам — 0:3.
"Это очень сильный соперник, но мы показали хорошую игру. Мы играли агрессивно, не боялись, просто французы использовали каждый шанс, там игроки мирового уровня. После перерыва мы играли здорово, могли сравнять, но нужно использовать свои возможности", — отметил Рауш.
"После игры Станислав Саламович Черчесов говорил, что мы сыграли неплохо. Он нас хорошо настроил на обе игры. Думаю, мы хотим в будущем еще сыграть с такой командой", — отметил защитник.
На последнем сборе перед чемпионатом мира россияне сыграют против команд Австрии (30 мая) и Турции (5 июня).
ТАСС: последние новости
Сборная Испании по футболу разгромила команду Аргентины в товарищеском матче Болельщики сборных России и Англии по футболу планируют летом провести товарищеский матч Сборная Чили по футболу победила команду Швеции в товарищеском матче
 Ещё 18 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия проиграла Франции158
Черчесов оценил игру сборной с французами9
Тренер сборной Франции объяснил отказ от траурных повязок
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Британцы раскрыли детали бойкота ЧМ-201861
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение