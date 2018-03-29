Сенников рассказал, как сборная России могла обыграть Бразилию и Францию

Бывший защитник сборной России и «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мнением об игре национальной команды в матче против французов. Слова эксперта приводит Rusfootball.info.

"Если не хватает мастерства успешно сыграть с такими сильными командами, как Бразилия и Франция, то, возможно, тогда нужно как можно лучше подготовить команду физически. Чтобы хватало игроков на все 90 минут.

Так, чтобы отбирать мячи, прессинговать, атаковать. За счет мобильности можно переиграть соперника", — сказал Сенников.

Ранее сообщалось, что футболисты сборной России сдали 80 допинг-проб в марте.