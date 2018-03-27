Матч Россия — Франция уникален. Команда Черчесова сыграет с самой дорогой сборной планеты на одном из самых дорогих стадионов мира.
По оценкам transfermarkt.de, совокупная рыночная стоимость футболистов, которых главный тренер французов Дидье Дешам вызвал на контрольные встречи с Колумбией (2:3) и Россией, составила 1,05 миллиарда евро. Никогда прежде данный показатель не измерялся в десятизначных величинах. Ни у Аргентины с Лионелем Месси, ни у Бразилии с Неймаром, ни у Испании с ее суперсоставом, который еще прошлой осенью лидировал по стоимости среди всех участников ЧМ-2018.
Канте проэкзаменует Головина: как Франция будет не давать играть россиянам
Сейчас первое место в этом рейтинге у французов. Звезды команды молоды и продолжают расти в цене. Чего стоит 19-летний Килиан Мбаппе. Форвард-открытие прошлого сезона перешел из «Монако» в «ПСЖ» за 120 млн евро и оценивается сейчас именно в эту сумму.
100 млн евро стоит Антуан Гризманн из «Атлетико», а еще на семерых французов — Рафаэль Варан, Самуэль Умтити, Н’Голо Канте, Поль Погба, Усман Дембеле, Тома Лемар, Антони Марсьяль ценник начинается от 60 млн Самый яркий здесь персонаж, конечно, Погба. Из-за неоднозначной игры за «МЮ» пока он не дотягивает до суммы, за которую его покупали у «Ювентуса» (105 млн), но все равно стоит 90 миллионов!
Для сравнения: самые дорогие в нынешнем составе сборной России — Игорь Акинфеев и Федор Смолов. Оба оцениваются «всего» в 15 млн евро. А совокупная стоимость команды Черчесова — 140 миллионов. Это 18-е место среди коллективов, которые выступят на чемпионате мира…
Тем не менее и в финансовом смысле нам есть чем ответить французскому миллиарду! Строительство арены «Санкт-Петербург», где пройдет игра, обошлась стране в сумму даже большую, чем стоят «трехцветные». С учетом всех контрактов на возведение стадиона и с поправкой на лихорадочные изменения в валютных курсах это около 1,1 млрд евро. Питерская арена — уверенно в тройке самых дорогих в истории футбола.
Так что сегодня мы увидим миллиард на миллиарде. Такого еще нигде и никогда не было.
САМЫЕ ДОРОГИЕ СБОРНЫЕ — УЧАСТНИЦЫ ЧМ-2018
Команда
Стоимость состава, млн евро
1. Франция
1 050 2. Испания
3. Бразилия
4. Германия
5. Бельгия
6. Англия
7. Аргентина
8. Португалия
9. Хорватия
10. Уругвай
18. Россия
20. Египет
31. Саудовская Аравия
32. Панама
* Без учета травмированного Неймара (180 млн евро).
САМЫЕ ДОРОГИЕ ФУТБОЛЬНЫЕ СТАДИОНЫ МИРА
Арена
Город
Стоимость строительства, млн евро
1. «Уэмбли»
Лондон
1 288 2. «Стад Олимпик»
Монреаль
1 166 3. «Санкт-Петербург»
Санкт-Петербург
1 109 4. «Мерседес Бенц»
Атланта
1 095 5. «Насьонал»
Бразилиа
6. «Фишт»
7. «Лондон»
Лондон