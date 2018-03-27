Россия — Франция. Миллиард на миллиарде! Важные цифры матча

Матч Россия — Франция уникален. Команда Черчесова сыграет с самой дорогой сборной планеты на одном из самых дорогих стадионов мира.

По оценкам transfermarkt.de, совокупная рыночная стоимость футболистов, которых главный тренер французов Дидье Дешам вызвал на контрольные встречи с Колумбией (2:3) и Россией, составила 1,05 миллиарда евро. Никогда прежде данный показатель не измерялся в десятизначных величинах. Ни у Аргентины с Лионелем Месси , ни у Бразилии с Неймаром, ни у Испании с ее суперсоставом, который еще прошлой осенью лидировал по стоимости среди всех участников ЧМ-2018.

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Сейчас первое место в этом рейтинге у французов. Звезды команды молоды и продолжают расти в цене. Чего стоит 19-летний Килиан Мбаппе. Форвард-открытие прошлого сезона перешел из «Монако» в «ПСЖ» за 120 млн евро и оценивается сейчас именно в эту сумму.

Для сравнения: самые дорогие в нынешнем составе сборной России — Игорь Акинфеев Федор Смолов . Оба оцениваются «всего» в 15 млн евро. А совокупная стоимость команды Черчесова — 140 миллионов. Это 18-е место среди коллективов, которые выступят на чемпионате мира…

Тем не менее и в финансовом смысле нам есть чем ответить французскому миллиарду! Строительство арены «Санкт-Петербург», где пройдет игра, обошлась стране в сумму даже большую, чем стоят «трехцветные». С учетом всех контрактов на возведение стадиона и с поправкой на лихорадочные изменения в валютных курсах это около 1,1 млрд евро. Питерская арена — уверенно в тройке самых дорогих в истории футбола.

Так что сегодня мы увидим миллиард на миллиарде. Такого еще нигде и никогда не было.

САМЫЕ ДОРОГИЕ СБОРНЫЕ — УЧАСТНИЦЫ ЧМ-2018

Команда

Стоимость состава, млн евро

1. Франция

1 050 2. Испания

3. Бразилия

4. Германия

5. Бельгия

6. Англия

7. Аргентина

8. Португалия

9. Хорватия

10. Уругвай

18. Россия

20. Египет

31. Саудовская Аравия

32. Панама

* Без учета травмированного Неймара (180 млн евро).

САМЫЕ ДОРОГИЕ ФУТБОЛЬНЫЕ СТАДИОНЫ МИРА

Арена

Город

Стоимость строительства, млн евро

1. «Уэмбли»

Лондон

1 288 2. «Стад Олимпик»

Монреаль

1 166 3. «Санкт-Петербург»

Санкт-Петербург

1 109 4. «Мерседес Бенц»

Атланта

1 095 5. «Насьонал»

Бразилиа

6. «Фишт»

7. «Лондон»

Лондон