Анатолий Бышовец: «За счет командной работы сборная России может нивелировать разницу в классе с французами» 

Бывший главный тренер сборных СССР, СНГ и России Анатолий Бышовец высказал мнение, что национальной команде будет сложно противостоять Франции в товарищеском матче. По его словам, предстоящий соперник сборной России захочет реабилитироваться за поражение от Колумбии (2:3).
— Безусловно, России будет очень трудно противостоять Франции. Они, как и мы, уступили в последнем матче и захотят реабилитироваться, — приводят "Известия" слова Бышовца. — Тренеру нашей сборной нужно убедить футболистов, что за счет командной работы можно нивелировать разницу в классе конкретных игроков.
Матч Россия — Франция пройдет завтра, 27 марта. Встреча состоится на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 18.50 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию игры.