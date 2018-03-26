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Анатолий Бышовец: «За счет командной работы сборная России может нивелировать разницу в классе с французами»
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Анатолий Бышовец: «За счет командной работы сборная России может нивелировать разницу в классе с французами» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Бывший главный тренер сборных СССР, СНГ и России Анатолий Бышовец высказал мнение, что национальной команде будет сложно противостоять Франции в товарищеском матче. По его словам, предстоящий соперник сборной России захочет реабилитироваться за поражение от Колумбии (2:3).
— Безусловно, России будет очень трудно противостоять Франции. Они, как и мы, уступили в последнем матче и захотят реабилитироваться, — приводят "Известия" слова Бышовца. — Тренеру нашей сборной нужно убедить футболистов, что за счет командной работы можно нивелировать разницу в классе конкретных игроков.
Матч Россия — Франция пройдет завтра, 27 марта. Встреча состоится на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 18.50 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию игры.
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