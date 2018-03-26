В Ростове прошел международный гандбольный турнир среди юниоров

Накануне, 25 марта, в Ростове прошел финал международного турнира по гандболу среди юниоров Agrocom Handball Youth Cup 2018. Об этом сообщает пресс-служба ГК «Ростов-Дон». В соревнованиях принимали участие четыре команды: юниорские сборные России, Беларуси и Польши, а также «Ростов-Дон-2».

До финала соревнований добрались сборные России и Польши. Первыми счет открыли гости, однако уже в следующий атаке российские спортсменки восстановили ничью, а затем и вырвались вперед. В ходе всего первого тайма инициатива была на стороне команды Любови Сидоричевой, он завершился со счетом 20:11. Похожий сценарий ждал зрителей и во второй половине игры. Представительницы России не давали соперницам приблизиться к мячу, в итоге по итогам игры счет на табло составил 30:17.

Как отметили в пресс-службе донского клуба, онлайн-трансляцию соревнований смотрели 40 тыс. зрителей из нескольких стран. Посещение мероприятия было бесплатным.