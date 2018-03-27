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Чемпион мира по футболу дал прогноз на матч Россия — Франция
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Чемпион мира по футболу дал прогноз на матч Россия — Франция 

RT на русском 1 час назад
Чемпион мира 1998 года по футболу Юрий Джоркаефф считает, что несмотря на травмированных игроков, сборная России должна готовиться к домашнему чемпионату мира 2018 года как команда. «Я слышал, что у сборной России есть потери из-за травм. Сейчас такое время, что перед чемпионатом мира все сборные должны быть очень осторожны, чтобы не потерять своих лидеров. Ну а готовиться к такому турниру нужно как команда — индивидуальности на чемпионатах Европы и мира мало что решают», — цитирует Джоркаеффа Sport24.
Он также дал свой прогноз на контрольный матч Россия — Франция, который состоится 27 марта в Санкт-Петербурге.
«Что касается прогноза на матч, то думаю, что получится красивая игра, которая закончится со счётом 2:2», — сказал Джоркаефф.
Ранее сообщалось, что сборная Франции по футболу сыграет в контрольном матче с командой России в траурных повязках в связи с трагедией в Кемерове.
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