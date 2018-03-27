Французский футболист вспомнил поражение от России в 1999 году

Бывший полузащитник сборной Франции Юрий Джоркаефф вспомнил матч против команды России в 1999 году. В рамках отборочного турнира к чемпионату Европы 2000 года сборная России на выезде переиграла действующих чемпионов мира команду Франции со счётом 3:2.

«А вот матч сборных России и Франции в 1999 году я помню. Мы тогда обидно проиграли. Но скажу, что в том матче сборная России была готова к вызову — мы ведь были чемпионами мира. Россия вышла на игру биться, сражаться», — цитирует Джоркаефф Sport24.

Он также дал совет нынешнему составу российской сборной выходить на матчи ЧМ-2018 с тем же настроем, что и россияне в памятном матче.

«Россия тогда вышла на игру биться, сражаться. Именно так добиваются побед. И именно так вашей команде нужно играть на ближайшем чемпионате мире», — сказал Джоркаефф.

Ранее он дал свой прогноз на контрольный матч Россия — Франция, который состоится 27 марта в Санкт-Петербурге.