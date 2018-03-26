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Джоркаефф: «На ЧМ-2018 сборная России должна биться в каждом матче»
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Джоркаефф: «На ЧМ-2018 сборная России должна биться в каждом матче» 

SPORT24.ru 1 час назад
Бывший полузащитник сборной Франции Юри Джоркаефф вспомнил матч против команды России в 1999 году.
— Мы тогда обидно проиграли со счетом 2:3. Но скажу, что в том матче сборная России была готова к вызову — мы ведь были чемпионами мира. Россия вышла на игру биться, сражаться. Именно так добиваются побед. И именно так вашей команде нужно играть в каждом матче на ближайшем чемпионате мире. Выступать в сборной-хозяйке такого турнира очень сложно. Все ждут победы в каждом матче — общественность, фанаты, СМИ. С одной стороны, поддержка помогает, но и давление испытываешь колоссальное. Признаюсь, давно не видел матчей сборной России, потому сложно оценить ее форму и перспективы на чемпионат мира, — передает слова Джоркаеффа корреспондент Sport24 Артем Калинин.
Матч Россия — Франция пройдет 27 марта и начнется в 18:50 по московскому времени.
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