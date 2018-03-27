Экс-тренер сборной России: команда может обыграть Францию 

Бывший тренер сборной России Александр Тарханов, возглавляющий екатеринбургский «Урал», поделился мнением о предстоящем матче национальной команды против Франции. Слова эксперта приводит ТАСС.
"Не думаю, что потери в составе скажутся на игре, в сборной собраны футболисты примерно одного уровня. Думаю, что сборная России может одержать победу, если организованно сыграет в обороне — от этого будет многое зависеть.
В матче с бразильцами были проблемы в обороне, да и в атаке синхронных действий не хватило. Хотел бы увидеть более командную игру во встрече с французами", — сказал Тарханов.
Матч Россия — Франция пройдет на стадионе «Санкт-Петербург» в 12.50 мск. "Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.