Экс-тренер сборной России: команда может обыграть Францию

Бывший тренер сборной России Александр Тарханов , возглавляющий екатеринбургский «Урал», поделился мнением о предстоящем матче национальной команды против Франции. Слова эксперта приводит ТАСС

"Не думаю, что потери в составе скажутся на игре, в сборной собраны футболисты примерно одного уровня. Думаю, что сборная России может одержать победу, если организованно сыграет в обороне — от этого будет многое зависеть.

В матче с бразильцами были проблемы в обороне, да и в атаке синхронных действий не хватило. Хотел бы увидеть более командную игру во встрече с французами", — сказал Тарханов.