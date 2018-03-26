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Гершкович: уровень сборной России по футболу не очень высок
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Гершкович: уровень сборной России по футболу не очень высок 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Бывший нападающий сборной СССР по футболу Михаил Гершкович рассказал о перспективах сборной России на товарищеский матч с Францией в эксклюзивном интервью "Газете.Ru".
"Ждать успеха с Францией тяжело, тем более, что после поражения от Колумбии (2:3) у нашего соперника мотивация будет серьезная. И уровень футболистов сборной России, честно говоря, не очень высок", — сказал эксперт.
Грешкович также рассказал об итогах подготовки сборной к чемпионату мира по футболу.
"Говорить об итоге подготовки нельзя, пока мы не увидим сборную на чемпионате. Важно, как они будут играть в группе. Сказать, что она проходная, не могу. Она нам по силам, но непростая", — добавил он.
Ранее сообщалось, что на матч сборных России и Франции продано 47,5 тысяч билетов.
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