Гершкович: уровень сборной России по футболу не очень высок

Бывший нападающий сборной СССР по футболу Михаил Гершкович рассказал о перспективах сборной России на товарищеский матч с Францией в эксклюзивном интервью "Газете.Ru"

"Ждать успеха с Францией тяжело, тем более, что после поражения от Колумбии (2:3) у нашего соперника мотивация будет серьезная. И уровень футболистов сборной России, честно говоря, не очень высок", — сказал эксперт.

Грешкович также рассказал об итогах подготовки сборной к чемпионату мира по футболу.

"Говорить об итоге подготовки нельзя, пока мы не увидим сборную на чемпионате. Важно, как они будут играть в группе. Сказать, что она проходная, не могу. Она нам по силам, но непростая", — добавил он.

Ранее сообщалось, что на матч сборных России и Франции продано 47,5 тысяч билетов.