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Мостовой: проиграли Бразилии? И что? Их нет у нас в группе на ЧМ-2018
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Мостовой: проиграли Бразилии? И что? Их нет у нас в группе на ЧМ-2018 

Чемпионат.com 39 минут назад
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями в преддверии товарищеского матча россиян с Францией, который состоится в Санкт-Петербурге 27 марта, а также прокомментировал поражение национальной команды в игре с Бразилией (0:3).
«Ситуации у наших и французов похожи. Французы проиграли Колумбии 2:3, хотя вели 2:0. Обе команды проиграли дома, пропустив по три мяча. Игра должна быть интересной. Скорее всего, и там и там будут изменения в составе. Всем футболистам возвращаться в свои клубы на заключительный этап, поэтому от составов многое будет зависеть. Всё, что сейчас происходит со сборной, — это одно. На чемпионате мира всё будет по-другому. Ну проиграли мы Бразилии, и что? Бразилии у нас в группе нет. Никакой паники быть не должно. Впервые проиграли, что ли? Всё идёт в режиме подготовки к домашнему чемпионату мира. Этот режим был установлен после провала на чемпионате Европы 2016 года. Мы назначили нового тренера, он готовит команду. Всё идёт своим чередом», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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