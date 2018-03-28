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Мостовой: сборную России ничего сломать не может, в первый раз, что ли?
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Мостовой: сборную России ничего сломать не может, в первый раз, что ли? 

Чемпионат.com 5 минут назад
Фото: Soccer News
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился впечатлениями от прошедших товарищеских игр сборной России с командами Бразилии (0:3) и Франции (1:3).
«В чём причина поражений? Об этом мы уже все очень много раз говорили. Естественно, это уровень игры и класс наших футболистов. Тренер на поле не выходит, какой бы он ни был. У нас совсем недавно был другой специалист, который тоже кричал о том, что мы всё сделаем. И в итоге наша команда провалилась на чемпионате Европы. Когда Станислава Черчесова назначили, я сразу сказал: «А что от тренера будет зависеть?» Команда та же будет существовать, кого-то будут выигрывать, кому-то проигрывать.
Черчесова назначили полтора года назад, и у него было самое хорошее время для работы. Не было отборочных матчей, не было давления, не было риска. Выиграл или проиграл — ты всё равно на чемпионате мира. Всё начнётся в июне, там всё и будет понятно. Выйти из группы нашим по силам. Саудовскую Аравию можно обыгрывать как угодно, тут и речи быть не может. Я смотрел игру Египта с Грецией, ничего особенного не увидел. Всё будет зависеть от того, в какой форме мы подойдём к этим матчам. А так, чего не выходить-то?
Но не стоит забывать, с кем мы играли товарищеские матчи. Бразилию и Францию я отношу к числу фаворитов на этом чемпионате мира. А до этого мы вообще вничью сыграли с Испанией, которая недавно Аргентину разгромила. Сломаются ли наши после этих двух проигрышей? Наших ничего сломать не может. В первый раз, что ли? Мы на чемпионате Европы так опозорились, что потом отдыхали очень хорошо.
Сейчас нам не хватает Джикии, откровенно говоря. Это тот человек, который на последнем рубеже и выбьет мяч, и отберёт, и сыграет головой. Мы видели, как наших центральных защитников крутили две игры подряд. В средней линии и в нападении у нас таких проблем нет: травмированных вполне можно заменить», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Саблиным.
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