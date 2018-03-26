Футболист сборной Египта Эльнени подписал новый контракт с лондонским «Арсенала»

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости . Полузащитник сборной Египта Мохамед Эльнени заключил новое соглашение с лондонским «Арсеналом», сообщается на официальном сайте английского футбольного клуба.

Срок и другие подробности нового контракта не разглашаются.

Эльнени перешел в «Арсенал» в январе 2016 года из швейцарского «Базеля». В общей сложности он провел в составе «канониров» 66 игр и забил 2 мяча. Вместе с командой 25-летний полузащитник завоевал Кубок и Суперкубок Англии.

Сборная Египта является соперником команды России по группе A на чемпионате мира 2018 года. Очный матч команд пройдет в рамках второго тура группового этапа и состоится 19 июня в Санкт-Петербурге. Эльнени — основной игрок сборной Египта, в его активе 59 матчей и 5 голов за национальную команду.