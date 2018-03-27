Эксперт: у сборной России по футболу очень мало шансов победить Францию 

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал предстоящий товарищеский матч национальной команды против Франции. Слова эксперта приводит Rusfootball.info.
"Есть ли шансы во встрече в французами? Я всегда говорю, что есть. Просто надо их использовать и играть в свой футбол. Но судя по последним играм, я так вижу, что шансов победить у нас очень мало", — сказал Канчельскис.
Ранее в сборной России рассказали о частых допинг-контролях.
Матч Россия — Франция пройдет 27 марта на стадионе «Санкт-Петербург» в 18.50.