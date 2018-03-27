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Эксперт: у сборной России по футболу очень мало шансов победить Францию
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Эксперт: у сборной России по футболу очень мало шансов победить Францию 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал предстоящий товарищеский матч национальной команды против Франции. Слова эксперта приводит Rusfootball.info.
"Есть ли шансы во встрече в французами? Я всегда говорю, что есть. Просто надо их использовать и играть в свой футбол. Но судя по последним играм, я так вижу, что шансов победить у нас очень мало", — сказал Канчельскис.
Ранее в сборной России рассказали о частых допинг-контролях.
Матч Россия — Франция пройдет 27 марта на стадионе «Санкт-Петербург» в 18.50.
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