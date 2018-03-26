Дешам: у России есть прекрасный полузащитник Глушаков, это крепкая команда

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился ожиданиями от товарищеского матча с командой России (27 марта), который пройдёт в Санкт-Петербурге.

«Наше решение сыграть товарищеский матч со сборной России имеет отношение к предстоящему чемпионату мира. Мы хотим в каком-то смысле, понюхать соперника, измерить его температуру.

Я смотрел последние матчи сборной России. Эта команда выбирает похожую схему с тремя защитниками. В игре команды активно участвуют фланги, они проводят быстрые реактивные атаки. Да, травмировался Кокорин. Но у русских есть прекрасный опытный полузащитник Глушаков. Несмотря на поражение Бразилии, могу сказать, что сборная России — это крепкая команда.