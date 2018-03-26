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Дешам: у России есть прекрасный полузащитник Глушаков, это крепкая команда
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Дешам: у России есть прекрасный полузащитник Глушаков, это крепкая команда 

Чемпионат.com 58 минут назад
Фото: ТАСС
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился ожиданиями от товарищеского матча с командой России (27 марта), который пройдёт в Санкт-Петербурге.
«Наше решение сыграть товарищеский матч со сборной России имеет отношение к предстоящему чемпионату мира. Мы хотим в каком-то смысле, понюхать соперника, измерить его температуру.
Я смотрел последние матчи сборной России. Эта команда выбирает похожую схему с тремя защитниками. В игре команды активно участвуют фланги, они проводят быстрые реактивные атаки. Да, травмировался Кокорин. Но у русских есть прекрасный опытный полузащитник Глушаков. Несмотря на поражение Бразилии, могу сказать, что сборная России — это крепкая команда.
Для французской сборной нет проходных матчей. Сборная России — это другой соперник. Мы были расстроены поражением колумбийцам, но надеемся, что в этот раз всё будет иначе. Товарищеский статус матча, возможно, не имеет такого значения, как официальный. Но для нас этот матч — очень важное событие», — передаёт слова Дешама корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.
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