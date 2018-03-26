Игрок сборной Франции Косьельни заявил о росте уровня российского футбола 

Защитник сборной Франции по футболу Лоран Косьельни поделился мнением относительно уровня российского футбола. Об этом сообщает ТАСС.
"Я хорошо знаю игроков ЦСКА, они играют в атакующий футбол и не оставляет места сопернику. Уровень российского футбола растет, думаю, это будет заметно и в завтрашнем матче.
Нам же будет очень важно одержать победу после поражения от Колумбии. Сборная России является очень компактной командой, способной играть быстро и технично", — сказал футболист.
Также Косьельни назвал сборную России настоящей командой.
"Из состава знаю только Александра Кокорина, но можно точно сказать, что это больше настоящая команда, чем отдельные игроки. Надеюсь, завтра мы покажем, что можем победить", — добавил он.
Ранее сообщалось, что товарищеский матч между сборными России и Франции начнется с минуты молчания