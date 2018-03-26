Игрок сборной Франции Косьельни заявил о росте уровня российского футбола

Защитник сборной Франции по футболу Лоран Косьельни поделился мнением относительно уровня российского футбола. Об этом сообщает ТАСС.

"Я хорошо знаю игроков ЦСКА, они играют в атакующий футбол и не оставляет места сопернику. Уровень российского футбола растет, думаю, это будет заметно и в завтрашнем матче.

Нам же будет очень важно одержать победу после поражения от Колумбии. Сборная России является очень компактной командой, способной играть быстро и технично", — сказал футболист.

Также Косьельни назвал сборную России настоящей командой.

"Из состава знаю только Александра Кокорина , но можно точно сказать, что это больше настоящая команда, чем отдельные игроки. Надеюсь, завтра мы покажем, что можем победить", — добавил он.

Ранее сообщалось, что товарищеский матч между сборными России и Франции начнется с минуты молчания