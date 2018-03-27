Тренер сборной Франции назвал Смолова качественным игроком

"В первом тайме мы часто теряли мяч в глупых ситуациях, но наша сила в том, что мы хорошо создаем моменты для того, чтобы наши игроки решали эпизод за счет индивидуальных действий. Так и получилось", — заявил тренер.

Дешам также ответил на вопрос об отправке Федора Смолова в свой родной клуб «Ювентус».

"У него есть шансы на это. Смолов — очень качественный игрок. Я не видел всех его матчей, но его уровень очень высок", — сказал он.

Сборная России проиграла команде Франции в товарищеском матче со счетом 1:3.