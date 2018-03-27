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Тренер сборной Франции назвал Смолова качественным игроком
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Тренер сборной Франции назвал Смолова качественным игроком 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал победу своей команды над Россией. Его слова приводит "Советский спорт".
"В первом тайме мы часто теряли мяч в глупых ситуациях, но наша сила в том, что мы хорошо создаем моменты для того, чтобы наши игроки решали эпизод за счет индивидуальных действий. Так и получилось", — заявил тренер.
Дешам также ответил на вопрос об отправке Федора Смолова в свой родной клуб «Ювентус».
"У него есть шансы на это. Смолов — очень качественный игрок. Я не видел всех его матчей, но его уровень очень высок", — сказал он.
Сборная России проиграла команде Франции в товарищеском матче со счетом 1:3.
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