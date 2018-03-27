Тренер сборной Франции назвал Смолова качественным игроком 

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал победу своей команды над Россией. Его слова приводит "Советский спорт".
"В первом тайме мы часто теряли мяч в глупых ситуациях, но наша сила в том, что мы хорошо создаем моменты для того, чтобы наши игроки решали эпизод за счет индивидуальных действий. Так и получилось", — заявил тренер.
Дешам также ответил на вопрос об отправке Федора Смолова в свой родной клуб «Ювентус».
"У него есть шансы на это. Смолов — очень качественный игрок. Я не видел всех его матчей, но его уровень очень высок", — сказал он.
Сборная России проиграла команде Франции в товарищеском матче со счетом 1:3.