Лоран Косьельни: «Качественная игра ЦСКА характеризует рост всего российского чемпионата»

Защитник сборной Франции Лоран Косьельни на пресс-конференции перед товарищеским матчем с Россией отметил недавнее противостояние ЦСКА с «Лионом» в 1/8 финала Лиги Европы.

— Что вы знаете о сборной России и ее игроках? Может быть, недавние матчи ЦСКА против «Лиона» дали вам пищу для размышлений?

— Я хорошо знаю московскую команду, она играет в атакующий футбол, не дает свободно дышать сопернику, и это характеризует рост всего российского чемпионата. Что касается вашей сборной — завтрашний матч будет не из простых, но мы надеемся, что сможем победить и забыть о поражении от Колумбии. ( Егор БЫЧКОВ

Напомним, что матч Россия — Франция состоится завтра, 27 марта, и начнется в 18.50 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.