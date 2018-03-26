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Лоран Косьельни: «Качественная игра ЦСКА характеризует рост всего российского чемпионата»
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Лоран Косьельни: «Качественная игра ЦСКА характеризует рост всего российского чемпионата» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Защитник сборной Франции Лоран Косьельни на пресс-конференции перед товарищеским матчем с Россией отметил недавнее противостояние ЦСКА с «Лионом» в 1/8 финала Лиги Европы.
— Что вы знаете о сборной России и ее игроках? Может быть, недавние матчи ЦСКА против «Лиона» дали вам пищу для размышлений?
— Я хорошо знаю московскую команду, она играет в атакующий футбол, не дает свободно дышать сопернику, и это характеризует рост всего российского чемпионата. Что касается вашей сборной — завтрашний матч будет не из простых, но мы надеемся, что сможем победить и забыть о поражении от Колумбии. (Егор БЫЧКОВ)
Напомним, что матч Россия — Франция состоится завтра, 27 марта, и начнется в 18.50 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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