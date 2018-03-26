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Анатолий Бышовец: Наши шансы на ничью в матче с Францией — меньше, чем у соперника на победу
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Анатолий Бышовец: Наши шансы на ничью в матче с Францией — меньше, чем у соперника на победу 

Советский спорт 2 часа назад
«Прошедший матч с бразильцами — это и наглядный пример качества футбола и его содержания, а также хорошая возможность выявления недостатков в нашей игре. Такие матчи обогащают игроков, и тренеры имеют возможность переосмыслить происходящее. Тем не менее думаю, что шансов на ничью у нас в предстоящем матче меньше, чем у сборной Франции на победу. Здесь шансы французов, конечно же, выглядят предпочтительнее. По сумме индивидуального мастерства соперники сильнее», — приводит слова Бышовца Rusfootball.Info.
Матч Россия — Франция состоится 27 марта в Санкт-Петербурге, начало в 18:50 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
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