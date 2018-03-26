Рухнет ли сборная России до уровня Российской империи?

После разгрома сборной России от бразильцев портал "Евро-Футбол.ру" решил покопаться в статистике прошлых лет. И вот какой факт обнаружил.

Когда сборные СССР/СНГ/России терпели крупные поражения (без учёта последнего спарринга с Бразилией), то они находили в себе силы следующий матч после этого либо свести вничью, либо выиграть (если не считать поражением проигрыш «монетного» жребия по итогам ничейного полуфинала Евро-1968 с Италией).

Таким образом, получается, что если сборная России, потерпевшая в минувшую пятницу крупное поражение от бразильцев со счётом 0:3, вслед проиграет с любым счётом французам во вторник, тогда она в какой-то мере упадёт до уровня сборной Российской империи более чем столетней давности. До уровня тех времён, когда наша национальная команда в прямом смысле делала свои первые шаги в футболе.

Ниже приведён список включённых в официальный реестр РФС матчей сборной Российской империи/СССР/СНГ/России, в которых она терпела крупные поражения, и встреч, которые следовали за ними.

18 июня (1 июля по новому стилю) 1912 года, матч утешительного круга футбольного турнира V Олимпийских игр. Германия — Российская империя — 16:0.

20 июня (3 июля по новому стилю) 1912 года, товарищеский матч. Норвегия — Российская империя — 2:1.

1 июля (14 июля по новому стилю) 1912 года, товарищеский матч. Российская империя — Венгрия — 0:12.

21 апреля (4 мая по новому стилю) 1913 года, товарищеский матч. Российская империя — Швеция — 1:4.

1 сентября (14 сентября по новому стилю) 1913 года, товарищеский матч. Российская империя — Норвегия — 1:1.

22 октября 1958 года, товарищеский матч. Англия — СССР — 5:0.

6 сентября 1959 года, товарищеский матч. СССР — Чехословакия — 3:1.

4 июля 1965 года, товарищеский матч. СССР — Бразилия — 0:3.

4 сентября 1965 года, товарищеский матч. СССР — Югославия — 0:0.

1 июня 1968 года, отборочный матч XIX Олимпиады. Чехословакия — СССР — 3:0.

5 июня 1968 года, матч 1/2 финала чемпионата Европы. Италия — СССР — 0:0 (по жребию — подбрасывание монеты — в финал вышла сборная Италии).

26 мая 1972 года, товарищеский матч. ФРГ — СССР — 4:1.

7 июня 1972 года, товарищеский матч. СССР — Болгария — 1:0.

18 июня 1972 года, финал чемпионата Европы. ФРГ — СССР — 3:0.

29 июня 1972 года, международный турнир «Кубок независимости». Уругвай — СССР — 0:1.

21 ноября 1973 года, ответный стыковой отборочный матч второго этапа чемпионата мира. Чили — СССР — 3:0 (техническое поражение ввиду неявки советской команды на игру).

17 апреля 1974 года. Товарищеский матч. Югославия — СССР — 0:1.

30 октября 1974 года, отборочный матч чемпионата Европы. Ирландия — СССР — 3:0.

2 апреля 1975 года, отборочный матч чемпионата Европы. СССР — Турция — 3:0.

20 февраля 1988 года, товарищеский матч. Италия — СССР — 4:1.

23 марта 1988 года, товарищеский матч. Греция — СССР — 0:4.

18 июня 1992 года, матч группового этапа чемпионата Европы. Шотландия — СНГ — 3:0.

16 августа 1992 года, товарищеский матч. Россия — Мексика — 2:0.

16 июня 1996 года, матч группового этапа чемпионата Европы. Германия — Россия — 3:0.

19 июня 1996 года, матч группового этапа чемпионата Европы. Чехия — Россия — 3:3.

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18 ноября 1998 года, товарищеский матч. Бразилия — Россия — 5:1.

27 марта 1999 года, отборочный матч чемпионата Европы. Армения — Россия — 0:3.

23 февраля 2000 года, товарищеский матч. Израиль — Россия — 4:1.

26 апреля 2000 года, товарищеский матч. Россия — США — 2:0.

13 октября 2004 года, отборочный матч чемпионата мира. Португалия — Россия — 7:1.

17 ноября 2004 года, отборочный матч чемпионата мира. Россия — Эстония — 4:0.

7 февраля 2007 года, товарищеский матч. Нидерланды — Россия — 4:1.

24 марта 2007 года, отборочный матч чемпионата Европы. Эстония — Россия — 0:2.

12 сентября 2007 года, отборочный матч чемпионата Европы. Англия — Россия — 3:0.

17 октября 2007 года, отборочный матч чемпионата Европы. Россия — Англия — 2:1.

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26 марта 2008 года, товарищеский матч. Румыния — Россия — 3:0.

23 мая 2008 года, товарищеский матч. Россия — Казахстан — 6:0.

10 июня 2008 года, матч группового этапа чемпионата Европы. Испания — Россия — 4:1.

14 июня 2008 года, матч группового этапа чемпионата Европы. Греция — Россия — 0:1.

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26 июня 2008 года, матч 1/2 финала чемпионата Европы. Россия — Испания — 0:3.

20 августа 2008 года, товарищеский матч. Россия — Нидерланды — 1:1.

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20 июня 2016 года, матч группового этапа чемпионата Европы. Россия — Уэльс — 0:3.

31 августа 2016 года, товарищеский матч. Турция — Россия — 0:0.

23 марта 2018 года, товарищеский матч. Россия — Бразилия — 0:3.

27 марта 2018 года, товарищеский матч. Россия — Франция -?:?.