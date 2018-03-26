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Евгений Ловчев: Французы выиграют у россиян со счетом 2:1
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Евгений Ловчев: Французы выиграют у россиян со счетом 2:1 

Советский спорт 1 час назад
«Перед игрой с Бразилией я говорил, что разгрома с Францией не будет. В спаренных играх вторые матчи наша команда играет лучше. Но за эти дни ситуация изменилась: Франция проиграла у себя Колумбии (2:3). Дешам был вне себя после матча, устроил игрокам хорошую взбучку. В Питер французы приедут злыми, играть будут в полную силу. Накануне чемпионата мира каждый хочет завевать место в составе. Думаю, французы победят, но не крупно — 2:1», — сказал Ловчев.
Напомним, что контрольная встреча сборных России и Франции состоится 27 марта на стадионе «Санкт-Петербург». «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.
Как завершится матч Россия — Франция?
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