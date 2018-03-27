Россия — Франция: матч прокомментируют Занозин и Слуцкий

Стали известны комментаторы товарищеского матча между национальными командами России и Франции, который состоится сегодня, 27 марта, в Санкт-Петербурге.

Встречу в прямом эфире на Первом канале прокомментируют Павел Занозин и бывший главный тренер российской сборной Леонид Слуцкий.

«Павел Занозин и Леонид Слуцкий прокомментируют матч Россия — Франция», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе Первого канала.

Матч сборных России и Франции состоится сегодня, 27 марта, на стадионе «Крестовский». Стартовый свисток прозвучит в 18:50 мск.