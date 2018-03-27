Гризманн: матч сборной Франции с Россией был тренировочным 

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн прокомментировал победу над командой России (3:1) в товарищеском матче.
«Этот матч был тренировочным. Нам нужно было прочувствовать поле и найти свою игру, ощутить.
Льорис много пропустил в предыдущем матче (Франция проиграла Колумбии со счётом 2:3. — Прим. «Чемпионата»)? Сегодня нам было важно сохранить его психологическое состояние. Дали ему свободу, чтобы он был в своей тарелке», — передают слова Гризманна корреспонденты «Чемпионата» Ирина Белкина и Дарья Тубольцева.