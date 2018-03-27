Гризманн: матч сборной Франции с Россией был тренировочным

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн прокомментировал победу над командой России (3:1) в товарищеском матче.

«Этот матч был тренировочным. Нам нужно было прочувствовать поле и найти свою игру, ощутить.