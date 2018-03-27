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Жан-Пьер Папен: «На чемпионате мира выступит Россия, которую вы раньше не видели»
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Жан-Пьер Папен: «На чемпионате мира выступит Россия, которую вы раньше не видели» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Знаменитый в прошлом нападающий сборной Франции, обладатель «Золотого мяча» 1991 года Жан-Пьер Папен, в интервью «СЭ» заявил, что, по его мнению, сборная России может удивить всех на домашнем чемпионате мира. Папен считает, что сборная России входит в топ-10 лучших сборных мира.
— Думаете, наша сборная входит в топ-30 или в топ-40 в мире?
— Я думаю, в топ-10.
— Вы думаете о сборной России лучше, чем мы сами.
— Вот увидите, на чемпионат мира выступит команда, которую вы раньше не видели. Домашние турниры творят чудеса со многими сборными. Поверьте мне, я помню, что было в 1998 году, когда Франция уступала в товарищеских матчах, но стала лучшей на планете, разгромив в финале Бразилию. (Гоша ЧЕРНОВ)
Полное интервью доступно здесь
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