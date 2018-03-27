Гандболистки ижевского «Университета» сыграют с «Астраханочкой» 30 марта и 3 апреля

Ижевск. Удмуртия. Гандболистки ижевского «Университета» сыграют с «Астраханочкой» 30 марта и 3 апреля. Первая встреча в рамках ¼ финала женской Суперлиги состоится в столице Удмуртии.

Игры проводятся по системе плей-офф в серии игр до двух побед. В случае, если понадобится дополнительный поединок, то он состоится 4 апреля. Победители пар выходят в 1/2 финала, проигравшие разыгрывают места с 5 по 8.

«Астраханочка» является многократным участником Суперлиги и Кубка ЕГФ, чемпионом России по гандболу сезона 2015/2016 годов.