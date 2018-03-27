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Бубнов: «Россия зачем-то побежала добиваться победы над Бразилией»
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Бубнов: «Россия зачем-то побежала добиваться победы над Бразилией» 

Евро-футбол.Ру 52 минуты назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал поражение сборной России в недавнем контрольном матче с командой Бразилии (0:3).
"Тренер определят состав и тактику. Почему во втором тайме команда так крупно проиграла? Здесь вопросы к Черчесову. Играть с бразильцами так чревато. Надо было и дальше надежно действовать в обороне. А мы побежали результата добиваться.
С чего мог быть результат, если состав был не сильнее, чем в матчах с аргентинцами и испанцами. Бразилия изначально была фаворитом, да они и фавориты предстоящего ЧМ-2018. Считаю, когда играем с топовыми сборными, то надо надежно играть в защите и делать ставку на контратаки", — сказал Бубнов.
Сегодня, 27 марта, сборная России проведет спарринг с командой Франции.
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