Бубнов: «Россия зачем-то побежала добиваться победы над Бразилией»

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал поражение сборной России в недавнем контрольном матче с командой Бразилии (0:3).

"Тренер определят состав и тактику. Почему во втором тайме команда так крупно проиграла? Здесь вопросы к Черчесову. Играть с бразильцами так чревато. Надо было и дальше надежно действовать в обороне. А мы побежали результата добиваться.

С чего мог быть результат, если состав был не сильнее, чем в матчах с аргентинцами и испанцами. Бразилия изначально была фаворитом, да они и фавориты предстоящего ЧМ-2018. Считаю, когда играем с топовыми сборными, то надо надежно играть в защите и делать ставку на контратаки", — сказал Бубнов.

Сегодня, 27 марта, сборная России проведет спарринг с командой Франции.