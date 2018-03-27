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Бонуччи: «Пока не решил, буду ли я смотреть Чемпионат Мира в России по ТВ»
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Бонуччи: «Пока не решил, буду ли я смотреть Чемпионат Мира в России по ТВ» 

Soccer News 42 минуты назад
Фото: Soccer News
Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи признался, что ему будет крайне непросто смотреть предстоящий Чемпионат Мира 2018 года в России.
"Буду ли я смотреть чемпионат мира в России? Это будет очень сложно, и, вероятно, я не смогу. Матчи на чемпионате мира всегда позволяют вам расти. Мы должны смотреть вперёд и надеяться на быстрый перезапуск команды.
Италия переживает период глубоких перемен. Для победы потребуется время. Сейчас многим игрокам нужно набраться опыта в национальной сборной. Хорошо, что большинство футболистов играют важную роль в своих клубах", — сказал он.
Напомним, что мборная Италии не сумела пробиться на ЧМ-2018.
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