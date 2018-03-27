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Япония — Украина: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 15:20
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Япония — Украина: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 15:20 

Чемпионат.com 33 минуты назад
Сегодня, 27 марта, в Льеже на стадионе «Морис Дюфран» состоится товарищеский матч между сборными Японии и Украины. Встреча начнётся в 15:20 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча сборных Японии и Украины.
Ранее команды встречались друг с другом дважды, оба матча были товарищескими. В 2002 году минимальную победу (1:0) одержали японцы, в 2005 году с таким же счётом выиграли украинцы.
В товарищеских встречах, прошедших 23 марта, обе команды сыграли вничью со счётом 1:1. Украине не удалось обыграть соперника сборной России на чемпионате мира — Саудовскую Аравию. Япония спаслась в матче с Мали, забив мяч в компенсированное время.
В рейтинге ФИФА Япония занимает 55-е место, Украина находится на 35-й позиции.
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