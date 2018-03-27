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Результаты матча между юношескими сборными Украины и Сербии пересмотрели
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Результаты матча между юношескими сборными Украины и Сербии пересмотрели 

Газета.Ru 4 часа назад
Независимый комитет по контролю, этике и дисциплине Союза европейских футбольных ассоциаций (CEDB) пересмотрел результаты матча чемпионата Европы среди участников в возрасте до 17 лет между сборными Украины и Сербии. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Украинская сборная объявлена проигравшей со счетом 0:3. Такие меры были приняты в связи с нарушением внутренних правил УЕФА. Также игроки украинской команды Роман Бодния и Микола Ярош обязаны пропустить следующий матч УЕФА, а Федерация футбола Украины выплатить штраф в размере €2,000.
Ранее сборная Украины по футболу обыграла команду Японии в товарищеском матче со счетом 2:1.
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