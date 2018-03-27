Олег Романцев: «С Францией Россия должна сыграть как в первом тайме с Бразилией»

Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев поделился ожиданиями от товарищеского матча россиян с Францией. По словам специалиста, россияне должны действовать так же, как в первом тайме предыдущей встречи с Бразилией (0:3).

— У меня есть надежда на то, что сборная России сыграет как в первом тайме с бразильцами, но ни в коем случае не как во втором, — цитирует ТАСС Романцева. — Должны быть сделаны поправки. Считаю, что это будет очень показательный матч. Во втором тайме предыдущей игры наши ребята почему-то подсели и дали свободу действий бразильцам — это плохо. Нужно играть до конца, матч заканчивается со свистком судьи, а мы, почему-то прилично сыграв первый тайм, во втором провалились.

Сборные Бразилии и Франции — команды разноплановые, но примерно одного класса. Хорошо, что выбрали таких соперников и сыграем и с южноамериканской командой, и с европейской — совершенно разные стили. Думаю, нужно попробовать сыграть и на контратаках, и в прессинг. Какие-то моменты подчеркнуть, и если будет проходить, то продолжать использовать прессинг, а если нет, то нужно отходить. Надо варьировать игру.

Матч Россия — Франция состоится сегодня, на стадионе «Санкт-Петербург», начало — в 18.50 по московскому времени. «СЭ» проведет его онлайн-трансляцию.