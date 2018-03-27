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Онопко: «России нужно компактно обороняться и контратаковать в матче с Францией»
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Онопко: «России нужно компактно обороняться и контратаковать в матче с Францией» 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
Бывший защитник сборной России Виктор Онопко поделился ожиданиями от товарищеского поединка против Франции.
"Нелегкий матч будет, сборные Бразилии и Франции — лидеры мирового футбола. Травмы ведущих защитников сильно сказываются на игре нашей команды в обороне.
Тем не менее, нужно постараться с французами сыграть в таком же ключе, как действовали до первого пропущенного мяча с бразильцами. Нужно компактно обороняться и контратаковать. В игре с бразильцами, когда пропустили гол, начали рисковать, раскрываться, и соперники воспользовались этим. Мы уже должны думать о том, как играть на чемпионате мира.
Матчи с командами Бразилии и Франции — хорошие спарринги, по которым тренерскому штабу можно получить хорошую информацию и посмотреть, в каком сочетании в обороне нам играть, потому что мы в таком составе защитников выступали в первый раз", — сказал Онопко.
Товарищеский матч между сборными России и Франции состоится сегодня, 27 марта, в Санкт-Петербурге.
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