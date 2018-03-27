Тарханов объяснил, при каких условиях сборная России может обыграть французов

О предстоящей игре высказался главный тренер «Урала» Александр Тарханов

"Не думаю, что потери в составе скажутся на игре, в сборной собраны футболисты примерно одного уровня.

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Думаю, что сборная России может одержать победу, если организованно сыграет в обороне — от этого будет многое зависеть.

В матче с бразильцами были проблемы в обороне, да и в атаке синхронных действий не хватило. Хотел бы увидеть более командную игру во встрече с французами", — цитирует Тарханова ТАСС