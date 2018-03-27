Тарханов объяснил, при каких условиях сборная России может обыграть французов 

О предстоящей игре высказался главный тренер «Урала» Александр Тарханов.
"Не думаю, что потери в составе скажутся на игре, в сборной собраны футболисты примерно одного уровня.
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Думаю, что сборная России может одержать победу, если организованно сыграет в обороне — от этого будет многое зависеть.
В матче с бразильцами были проблемы в обороне, да и в атаке синхронных действий не хватило. Хотел бы увидеть более командную игру во встрече с французами", — цитирует Тарханова ТАСС.
Напомним, игра пройдет на домашней арене «Зенита» и стартует в 18.50 по московскому времени.