Букмекеры определились с фаворитом матча Германия — Бразилия

Сегодня в 21:45 сборная Германии по футболу сыграет с национальной командой Бразилии. Встреча пройдет в Берлине. Последний раз команды встречались между собой в полуфинале чемпионата мира-2014. Тогда немцы одержали невероятную победу со счетом 7:1. Сборная Германии отлично провела квалификацию ЧМ-2018, набрав за 10 туров максимальные 30 очков. К тому же, немцы не основным составом умудрились выиграть Кубок конфедераций-2017 Тем не менее, в товарищеских матчах подопечные Йоахима Лева действуют не лучшим образом три ничьи. В последнем матче, который состоялся в пятницу, сборная Германии расписала мировую с Испанией со счетом 1:1. Сборная Бразилии, в свою очередь, также уверенно выиграла свою группу в отборе на ЧМ-2018. Отметим, за последние 18 игр бразильцы выиграли 14 матчей. Последнюю победу подопечные Тите добыли в пятницу, разгромив со счетом 3:0 сборную России. Букмекеры фаворитом матча считают сборную Германии, выставив на победу немцев коэффициент 2.24. Шансы сборной Бразилии на победу оценили коэффициентом 3.54. Котировки на ничейный исход составляют 3.36.