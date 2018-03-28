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Сборная Бразилии обыграла команду Германии в товарищеском матче
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Сборная Бразилии обыграла команду Германии в товарищеском матче 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Об этом сообщает ТАСС.
Единственный гол встречи забил бразильский игрок Габриэл Жезус.
Товарищеские матчи (сборные). Германия — Бразилия — 0:1 Голы: 0:1 — Жезус — 37
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