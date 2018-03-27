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Созин о матче Россия — Франция: если мы проиграем, значит не готовы играть на ЧМ-2018
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Созин о матче Россия — Франция: если мы проиграем, значит не готовы играть на ЧМ-2018 

RT на русском 1 час назад
Фото: Soccer News
Футбольный эксперт, член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин поделился ожиданиями от контрольного матча между сборными России и Франции. «Мы хотим, чтобы Россия реабилитировалась и обыграла Францию. Если сборная России сегодня провалится, то в каком состоянии наша команда подойдёт к чемпионату мира? Франция ничем не слабее Бельгии и Испании. Если мы проиграем, значит не готовы играть на чемпионате мира», — приводит слова Созина «Чемпионат».
Он отметил, что реальными фаворитами группы, в которую попала сборная России, являются команды Египта и Уругвая.
«Нам сейчас очень нужна победа над Францией. До мундиаля осталось всего пару матчей. Нашим футболистам нужно почувствовать вкус победы, понять, что они могут обыгрывать сильных соперников. Это нужно болельщику, команде и главному тренеру», — добавил эксперт.
Матч Россия — Франция состоится 27 марта в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 18:50 мск.
Ранее сообщалось, что болельщики сборной России обыграли французских фанатов в товарищеском матче.
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