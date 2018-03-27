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Виктор Онопко: У Головина есть все, чтобы проявить себя на чемпионате мира
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Виктор Онопко: У Головина есть все, чтобы проявить себя на чемпионате мира 

Советский спорт 1 час назад
«Березуцкие — лучшие защитники в России, но они уже немолоды и заявили о завершении карьеры в сборной. В атаке у нас есть хорошие игроки: Смолов, Дзагоев, Головин. Саша быстро продвигался в ЦСКА, мы тренировали его, и именно благодаря игре за клуб он попал в сборную. Он ещё молод, и ему только предстоит стать лидером команды. У него есть всё, чтобы проявить себя на чемпионате мира, и многие европейские клубы следят за ним. Но стать лидером ему ещё только предстоит.
Я хорошо знаю Черчесова — мы вместе играли в »Спартаке». Он любит футбол, живёт им. У него есть лидерские качества и опыт игрока и тренера. Уверен, он создаст хорошую атмосферу в команде и выберет нужных футболистов.
Самое сложное для сборной России — выйти из группы, потому что групповой этап — это мини-лига. На стадии плей-офф в игру включаются другие факторы: физическая подготовка, моральные силы и удача», — приводит слова Онопко Goal.
Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами: Саудовской Аравии (14 июня, «Лужники»), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).
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