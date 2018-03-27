Аналитики: в матче Германия — Бразилия шансы команд на победу абсолютно равны

27 марта в товарищеском матче встретятся сборные Германии и Бразилии. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.

Букмекеры не видят в игре фаворита и предлагают поставить на победу Бразилии за 2.65. Шансы Германии на победу также оценены коэффициентом 2.65. Поставить на ничью можно за 3.40.

Аналитики считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.85, а на ТМ 2,5 гола — за 1.91.

Победа сборной Германии всухую оценивается в 4.50.