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Аналитики: в матче Германия — Бразилия шансы команд на победу абсолютно равны
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Аналитики: в матче Германия — Бразилия шансы команд на победу абсолютно равны 

Чемпионат.com 1 час назад
27 марта в товарищеском матче встретятся сборные Германии и Бразилии. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
Букмекеры не видят в игре фаворита и предлагают поставить на победу Бразилии за 2.65. Шансы Германии на победу также оценены коэффициентом 2.65. Поставить на ничью можно за 3.40.
Аналитики считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.85, а на ТМ 2,5 гола — за 1.91.
Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.70. Коэффициент на гол Тимо Вернера — 2.20, следом идут Марио Гомес (2.30) и Габриэл Жезус (2.30).
Победа сборной Германии всухую оценивается в 4.50.
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