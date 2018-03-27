Англия — Италия: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 22:00

Сегодня, 27 марта, в Лондоне на стадионе «Уэмбли» состоится товарищеский матч между сборными Англии и Италии. Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее команды встречались друг с другом 26 раз. Восемь раз выигрывала сборная Англии, десять побед на счету Италии. Ещё восемь раз команды сыграли вничью. Последний официальный матч между сборными состоялся на чемпионате мира в Бразилии и завершился победой итальянцев со счётом 2:1. В рейтинге ФИФА Англия занимает 16-е место, Италия находится на 14-й позиции.