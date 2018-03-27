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Букмекеры оценили шансы сборной России обыграть Францию в Санкт-Петербурге
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Букмекеры оценили шансы сборной России обыграть Францию в Санкт-Петербурге 

Vprognoze.ru 2 часа назад
Фото: Vprognoze.ru
Сегодня в 19:00 МСК сборная России сыграет с национальной командой Франции. Товарищеская встреча пройдет в Санкт-Петербурге. Последний раз сборные встречались между собой в 2016 году, где победа со счетом 4:2 досталась французам. Сборная России продолжает готовиться к домашнему чемпионату мира. В 2017 году подопечные Станислава Черчесова приняли участие в Кубке конфедераций, однако не смогли даже выйти из своей группы, чем в очередной раз разочаровали своих болельщиков. Позже сборная России провела несколько товарищеских матчей, где проиграла Аргентине (1:0) и сыграла вничью с Испанией (3:3). В минувшую пятницу сборная России провела товарищеский матч со сборной Бразилии, где уступила со счетом 3:0. Сборная Франции, в свою очередь, заняла первое место в своей группе отборочного этапа ЧМ-2018. Отметим, в своем последнем товарищеском матче сборная Франции неожиданно уступила сборной Колумбии со счетом 3:2, при этом подопечные Дидье Дешама вели по ходу матча со счетом 2:0. Букмекеры явным фаворитом матча называют сборную Франции, предлагая на их победу коэффициент 1.6. Шансы России на победу оценили коэффициентом 5.8. Котировки на ничейный исход составляют 3.95.
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