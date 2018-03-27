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Германия — Бразилия: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:45
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Германия — Бразилия: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:45 

Чемпионат.com 44 минуты назад
Сегодня, 27 марта, в Берлине на стадионе «Олимпиаштадион» состоится товарищеский матч между сборными Германии и Бразилии. Встреча начнётся в 21:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее команды встречались друг с другом 10 раз. Трижды выигрывала сборная Германии, пять побед на счету Бразилии. Ещё два раза команды сыграли вничью. Последний матч между сборными состоялся в полуфинале чемпионата мира—2014 в Бразилии и завершился победой немцев со счётом 7:1.
В рейтинге ФИФА Бразилия занимает второе место, Германия возглавляет рейтинг.
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