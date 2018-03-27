Мацей Рыбус: В группе сборной Польши на ЧМ-2018 любой может стать лидером

Сборная Польши на ЧМ-2018 сыграет в группе H с командами: Сенегала (19 июня, «Спартак-Арена»), Колумбии (24 июня, Казань) и Японии (28 июня, Волгоград).

«Нет ни одной такой группы на чемпионате мира, в которой были бы представлены команды с четырёх разных континентов. Всё возможно, но самое главное — это первый матч. У нас самая интересная группа, потому что каждый в ней может либо стать лидером, либо потерпеть сокрушительное поражение», — цитирует Рыбуса Przeglad Sportowy.

Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны.