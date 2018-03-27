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Юниорки ГК «Лады» в составе сборной России взяли золото на международном турнире в Ростове-на-Дону
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Юниорки ГК «Лады» в составе сборной России взяли золото на международном турнире в Ростове-на-Дону 

ТРК Губерния 3 часа назад
Фото: ТРК Губерния
5 гандболисток тольяттинского клуба «Лада» (Алина Тищенко, Елена Смирнова, Валерия Кирдяшева, Елена Михайличенко и Оксана Устимчук) в составе юниорской сборной России (девушки 2000 года рождения и моложе) приняли участие в международном турнире, проходившем в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба автозаводского гандбольного клуба.
Фото: ГК «Лада»
Турнир стал завершением учебно-тренировочного сбора в рамках подготовки к первенству мира — 2018, которое состоится в августе в Польше. Юниорская сборная России поочерёдно обыграла местный коллектив «Ростов-Дон-2» — 32:20, а также команды Беларуси — 35:19 и Польши — 30:17, завоевав главный трофей соревнований.
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