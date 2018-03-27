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Россия — Франция — 1:3 (обзор)
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Россия — Франция — 1:3 (обзор) 

Soccer News 2 часа назад
Фото: Soccer News
Смотрите видеообзор товарищеского матча между сборными России и Франции, в котором сильнее оказались «трехцветные».
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