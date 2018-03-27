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Иран одолел Алжир, Азмун забил гол
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Иран одолел Алжир, Азмун забил гол 

LiveSport.Ru 2 часа назад
Сборная Ирана одержала домашнюю победу над командой Алжира (2:1) в товарищеском матче, прошедшем в Австрии.
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