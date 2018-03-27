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Симонян: есть опасения за выступление сборной России по футболу на ЧМ-2018
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Симонян: есть опасения за выступление сборной России по футболу на ЧМ-2018 

RT на русском 1 час назад
Фото: Советский спорт
Первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян прокомментировал игру национальной сборной страны в контрольном матче с французами, который прошёл в Санкт-Петербурге и завершился поражением подопечных Станислава Черчесова со счётом 1:3. «Можно говорить что угодно, но пока мы уступаем в мастерстве и бразильцам, и французам. Сегодня мне второй тайм понравился больше, чем первый. И по движению, и по игре. Есть, конечно, вопросы. По обороне особенно. Вот третий гол — Мбаппе обыграл Нойштедтера, а где был футболист, который должен был его страховать? Футбол смотрел? По мне, претензий тут больше к партнеру Романа, а не к нему», — цитирует чиновника сайт Sport24.ru.
По мнению Симоняна, сборной России стоило бы провести контрольные матчи с соперниками сопоставимого уровня, чтобы обрести уверенности в своих силах.
«Ну, впереди у нас матчи со сборными Австрии и Турции — командами не слабыми, но всё-таки не сильнейшими. Там уже надо кровь из носа дать результат и обрести уверенность. Конечно, опасения за выступление команды на чемпионате мира есть. Но у меня они были и каждый раз, когда я сам выходил на поле. Просто нужно верить в команду», — добавил он.
Ранее сообщалось, что сборная России по футболу проиграла Франции в контрольном матче.
RT на русском: последние новости
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