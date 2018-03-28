— Видите прогресс в игре нашей сборной по сравнению с матчем против команды Бразилии?
— Надо, конечно, отметить, что все-таки мы смогли забить. До первого гола французов игра в принципе была равной. Затем соперник, конечно, выглядел сильнее, но понятно, что класс сборной Франции очень высок.
— Что думаете по поводу пропущенных мячей?
— Залогом успеха французской сборной стало исполнительское мастерство ее футболистов: Мбапе и Погба забили очень красивые голы. Это игроки, которые всегда делают разницу.
— Какое впечатление оставила наша игра в обороне?
— Французы нас поменьше напрягали, чем бразильцы. В моментах с мячами в наши ворота, конечно, помимо исполнительского мастерства соперников свою роль сыграли и недочеты в обороне.
— В преддверии чемпионата мира, у вас больше оптимизма, или оптимизма в отношении игры нашей сборной?
— В последних четырех товарищеских матчах мы встречались, пожалуй, с самыми лучшими командами мира. Сборные Испании, Аргентины, Бразилии и Франции — это самые грозные соперники на данный момент, — приводит слова Кириченко Rusfootball.Info. — Из сильнейших команд мира мы за последнее время не сыграли разве что со сборной Германии. Да, мы однозначно уступаем этим соперникам в классе, но думаю, что на чемпионате мира должно быть полегче — все-таки там оппоненты у нас будут слабее. Хотелось бы ближе к старту турнира увидеть соперника, сопоставимого по игре с нашей сборной и командами, с которыми встретимся в подгруппе.