Дмитрий Кириченко: За последнее время мы сыграли с самыми сильными сборными — на чемпионате мира нам должно быть полегче

— Видите прогресс в игре нашей сборной по сравнению с матчем против команды Бразилии?

— Надо, конечно, отметить, что все-таки мы смогли забить. До первого гола французов игра в принципе была равной. Затем соперник, конечно, выглядел сильнее, но понятно, что класс сборной Франции очень высок.

— Что думаете по поводу пропущенных мячей?

— Залогом успеха французской сборной стало исполнительское мастерство ее футболистов: Мбапе и Погба забили очень красивые голы. Это игроки, которые всегда делают разницу.

— Какое впечатление оставила наша игра в обороне?

— Французы нас поменьше напрягали, чем бразильцы. В моментах с мячами в наши ворота, конечно, помимо исполнительского мастерства соперников свою роль сыграли и недочеты в обороне.

— В преддверии чемпионата мира, у вас больше оптимизма, или оптимизма в отношении игры нашей сборной?