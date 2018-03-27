Сборная России проиграла французским футболистам со счетом 3:1

Товарищеский матч прошел во вторник, 27 марта, в Санкт-Петербурге.

Сборная России по футболу проиграла французским соперникам в рамках товарищеской встречи, которая прошла во вторник, 27 марта.

Спасибо вам за теплую, искреннюю поддержку, друзья! #вместемыкоманда pic.twitter.com/OPIrWk3qrq

— Сборная России (@TeamRussia) 27 марта 2018 г.

Матч состоялся в Санкт-Петербурге. Итогом встречи стал счет 3:1 в пользу национальной команды Франции. В составе команды-победительницы отличились Килиан Мбаппе (40-я и 83-я минуты) и Поль Погба . В российской команде гол в ворота соперника отправил Федор Смолов (68-я минута).

Гооол! Федор Смолов после передачи Игоря Смольникова распечатывает французские ворота! 1:2! pic.twitter.com/8wejH4ORJt

— Сборная России (@TeamRussia) 27 марта 2018 г.

Обе команды ведут подготовку к чемпионату мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

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