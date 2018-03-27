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Ерохин: исполнительское мастерство французов сыграло главную роль в игре с россиянами
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Ерохин: исполнительское мастерство французов сыграло главную роль в игре с россиянами 

ТАСС 1 час назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 марта. /ТАСС/. Футболисты команды Франции проявили лучшее исполнительское мастерство, чем игроки сборной России, поэтому победили. Об этом журналистам заявил российский полузащитник Александр Ерохин.
Во вторник сборная России проиграла команде Франции со счетом 1:3. Товарищеский матч прошел на стадионе «Санкт-Петербург».
"Результат нас не удовлетворил, эмоции сегодня не положительные. Но думаю, сегодня команда действовала лучше, чем в прошлой игре. К сожалению, в некоторых моментах у французов исполнительское мастерство сыграло роль, а мы не забили свои моменты", — сказал Ерохин.
Сборная России продолжает подготовку к чемпионату мира, который пройдет с 14 июня по 15 июля. Во время последнего сбора перед турниром россияне сыграют против команд Австрии (30 мая, Зальцбург) и Турции (5 июня, стадион «Динамо»).
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