Юго Ллорис: «У Смолова есть все, чтобы играть в любом большом клубе Европы»

Голкипер сборной Франции Юго Ллорис после победы над Россией (3:1) в товарищеском матче оценил игру форварда Федора Смолова и отметил, что у россиянина есть возможность заиграть в Европы.

— Вы несколько раз спасали ворота после ударов Смолова. Ваше мнение о нем?

— Смолов — отличный игрок. Он один из тех футболистов, за которыми мы должны внимательно следить на предстоящем чемпионате мира. Я знал, на что он способен, потому что смотрел видео с его играми, но он все равно произвел на меня впечатление сегодня: его движение на поле, обращение с мячом. Он забил хороший гол, отлично открылся, нанес точный удар. Смолов обязательно поможет российской команде этим летом.

— К нему был серьезный интерес со стороны «Вест Хэма». На ваш взгляд, он бы смог заиграть в Англии?

— Думаю, у него есть все возможности, чтобы играть в любом большом клубе Европы. Ему нужно лишь продолжать работать и верить в свои силы. Чемпионат мира — отличная возможность для него продемонстрировать все, на что он способен. Пользуясь случаем, желаю сборной России всего самого лучшего! ( Егор БЫЧКОВ

Россия — Франция