Ещё
Юго Ллорис: «У Смолова есть все, чтобы играть в любом большом клубе Европы»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Юго Ллорис: «У Смолова есть все, чтобы играть в любом большом клубе Европы» 

Спорт-Экспресс 45 минут назад
Голкипер сборной Франции Юго Ллорис после победы над Россией (3:1) в товарищеском матче оценил игру форварда Федора Смолова и отметил, что у россиянина есть возможность заиграть в Европы.
— Вы несколько раз спасали ворота после ударов Смолова. Ваше мнение о нем?
— Смолов — отличный игрок. Он один из тех футболистов, за которыми мы должны внимательно следить на предстоящем чемпионате мира. Я знал, на что он способен, потому что смотрел видео с его играми, но он все равно произвел на меня впечатление сегодня: его движение на поле, обращение с мячом. Он забил хороший гол, отлично открылся, нанес точный удар. Смолов обязательно поможет российской команде этим летом.
— К нему был серьезный интерес со стороны «Вест Хэма». На ваш взгляд, он бы смог заиграть в Англии?
— Думаю, у него есть все возможности, чтобы играть в любом большом клубе Европы. Ему нужно лишь продолжать работать и верить в свои силы. Чемпионат мира — отличная возможность для него продемонстрировать все, на что он способен. Пользуясь случаем, желаю сборной России всего самого лучшего! (Егор БЫЧКОВ)
Россия — Франция
Спорт-Экспресс: последние новости
Станислав Черчесов: "После матча с Бразилией было семиминутное собрание. После таких игр надо поговорить" Женский чемпионат Европы 2019 года в Латвии и Сербии с 27 июня по 7 июля Александр Ерохин: "Результат не удовлетворил сборную России"
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия проиграла Франции138
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Черчесов оценил игру сборной с французами5
Шипулина заподозрили в использовании допинга68
Чемпионату мира-2018 готовят «правительственный бойкот»
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение